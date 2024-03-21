В Германии полицейских обвинили в издевательствах над служебными лошадьми

В Германии сотрудники полиции годами пытали своих служебных лошадей. Об этом сообщает Bild.

Согласно материалам дела, двое служащих конной полиции Мангейма издевались над животными с 2019 года по 2021-й. Один из офицеров признался, что трижды ударил свою лошадь трензелем, чтобы не дать ей встать на задние ноги. Вдвоем мужчины били лошадей мешком, в котором находились банки с кормом и перцовой пастой.

Сотрудники конной полиции заявили, что хотели закалить лошадей и подготовить их к стрессовым ситуациям, например, к общению с болельщиками на футбольных матчах или демонстрациях. Тем не менее прокуратура признала их действия нарушением Закона о защите животных. В итоге полицейские, много лет проработавшие в эскадроне Мангейма, предстали перед судом и были признаны виновными в жестоком обращении с лошадьми.

Ранее власти Мюнхена решили запретить молодоженам выпускать в день свадьбы голубей, так как популярная традиция причиняет птицам страдания.