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В Германии полицейских обвинили в издевательствах над служебными лошадьми

Немецких полицейских осудили за жестокое обращение со служебными лошадьми

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Shutterstock/FOTODOM

В Германии сотрудники полиции годами пытали своих служебных лошадей. Об этом сообщает Bild.

Согласно материалам дела, двое служащих конной полиции Мангейма издевались над животными с 2019 года по 2021-й. Один из офицеров признался, что трижды ударил свою лошадь трензелем, чтобы не дать ей встать на задние ноги. Вдвоем мужчины били лошадей мешком, в котором находились банки с кормом и перцовой пастой.

Сотрудники конной полиции заявили, что хотели закалить лошадей и подготовить их к стрессовым ситуациям, например, к общению с болельщиками на футбольных матчах или демонстрациях. Тем не менее прокуратура признала их действия нарушением Закона о защите животных. В итоге полицейские, много лет проработавшие в эскадроне Мангейма, предстали перед судом и были признаны виновными в жестоком обращении с лошадьми.

Ранее власти Мюнхена решили запретить молодоженам выпускать в день свадьбы голубей, так как популярная традиция причиняет птицам страдания.

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