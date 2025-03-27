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Стало известно, кто добивался возбуждения дела против основателя «Русагро»

РБК: дело против Мошковича оказалось связано с «Солнечными продуктами»
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Возбуждение дела против основателя и основного акционера группы «Русагро» Вадима Мошковича по статье о мошенничестве в особо крупном размере добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — «Солпро Инвестмент ЛТД». Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление Таганского районного суда Москвы.

Экс-сотрудник холдинга рассказал изданию, что дело против Мошковича связано с корпоративным конфликтом вокруг сделки по приобретению активов «Солнечного продукта».

В публикации отмечается, что компания-учредитель обращалась в правоохранительные органы с возбуждением уголовного дела против Мошковича еще в 2023 году.

Издание подчеркивает, что в конце февраля 2025 года апелляционный суд отменил постановление, признавшее законным отказ МВД в возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Мошковича, и направил материалы по жалобе на новое судебное разбирательство.

Мошковича задержали днем 26 марта. Силовые структуры проводят обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее основателю и экс-гендиректору «Русагро» были предъявлены обвинения.

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