Стало известно о двойном гражданстве Мошковича

Основатель компании «Русагро» и бывший сенатор Вадим Мошкович имеет гражданство Израиля и частный самолет Bombardier. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователь опасается, что Мошкович может скрыться за границей у родственников, поэтому он попросил суд избрать бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая текущего года.

Вадима Мошковича задержали днем 26 марта. Источник сообщал, что ему и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что сумма хищения, которую вменяют фигурантам, составляет около 1 млрд рублей.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. Бизнесмен также владеет строительной компанией «Level Group». С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее сообщалось, что уголовного дела против Мошковича добивался учредитель «Солнечных продуктов».