Матвиенко предложила увеличить зарплату полицейским

Оплата труда сотрудников органов внутренних дел требует пересмотра с увеличением бюджетного финансирования. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

Тема обсуждалась на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совфеда.

Матвиенко отметила, что «вопрос уже перезрел» и не замечать проблему уже нельзя. По ее словам, необходимо «на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел» с увеличением объема финансирования на эти нужды.

Спикер Совфеда обратила внимание на «абсолютно неконкурентную» зарплату участковых, которая зачастую меньше, чем у курьеров или водителей такси.

«О каком правопорядке можно говорить? В целом текучесть кадров МВД огромная», — подчеркнула Матвиенко.

14 мая на заседании Совета Федерации глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что проблема нехватки личного состава в министерстве внутренних дел РФ за последнее время усугубилась. На данный момент в целом по стране дефицит составляет 152 тыс. человек.

В качестве примера чиновник привел ситуацию в Москве. По его словам, сейчас в российской столице некомплект участковых уполномоченных полиции достигает 75%.

Ранее в Госдуме предложили обязать полицию патрулировать общественные места.