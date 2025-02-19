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В МВД заявили об остром дефиците участковых в Петербурге

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: дефицит участковых в городе достиг 45%
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В Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка участковых — дефицит кадров достиг 45%. Наиболее сложная ситуация складывается в Центральном (71%) и в Адмиралтейском районах (56%), сообщает «Мойка78» со ссылкой на выступление начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина в Заксобрании.

Такая ситуация с кадровым голодом во многом объясняется тем, что молодежь больше не считает эту профессию престижной из-за невысоких зарплат, считает Плугин. По его мнению, решить проблему можно, если направить сэкономленные средства на премирование лучших полицейских. В пример он привел Москву, где служащим в течение последних 13 лет выплачивают надбавку.

Сегодня, по словам начальника регионального ГУ МВД, средства выделяются только на сотрудников, занятых непосредственно охраной правопорядка и раскрытием преступлений. Доплата составляет 18 тысяч рублей на каждого ежеквартально, что существенно ситуацию не меняет, заключил Плугин.

Напомним, в прошлом году глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами, а проблема увеличения размера оплаты труда «упирается в недофинансирование». Он подчеркнул, что Минфин выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам.

Ранее Матвиенко предложила увеличить зарплату полицейским.

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