Сербского музыканта Петара Мартича не депортируют из РФ

Мосгорсуд отменил решение о депортации сербского музыканта и сооснователя группы «Пасош» Петара Мартича, сообщает РИА Новости.

«Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города Москвы в части назначения административного наказания в отношении Мартича Петара, исключив из административного наказания выдворение», — говорится в сообщении.

До этого суд апелляционной инстанции изменил административное наказание в отношении вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича.

В декабре 2023 года на Мартича завели уголовное дело о пропаганде наркотиков. Впоследствии районный суд города Москвы постановил выдворить его из России и закрыть музыканту въезд в страну на пять лет. Его депортировали в Сербию и назначили ему административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Апелляцию на решение суда музыкант подал еще в январе 2024 года.

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