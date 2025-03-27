Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сербского музыканта Петара Мартича не депортируют из РФ

Мосгорсуд отменил решение о выдворении Мартича из России
close
dr_martic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мосгорсуд отменил решение о депортации сербского музыканта и сооснователя группы «Пасош» Петара Мартича, сообщает РИА Новости.

«Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города Москвы в части назначения административного наказания в отношении Мартича Петара, исключив из административного наказания выдворение», — говорится в сообщении.

До этого суд апелляционной инстанции изменил административное наказание в отношении вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича.

В декабре 2023 года на Мартича завели уголовное дело о пропаганде наркотиков. Впоследствии районный суд города Москвы постановил выдворить его из России и закрыть музыканту въезд в страну на пять лет. Его депортировали в Сербию и назначили ему административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Апелляцию на решение суда музыкант подал еще в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запретили песню Scally Milano.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами