В Петербурге запретили песню Scally Milano

Петербургский суд признал запрещенной одну из песен рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев). Об этом сообщает ТАСС.

В объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга уточнили, что в запрещенной песне содержатся нецензурная брань и пропаганда употребления наркотиков.

В апреле 2023 года Scally Milano обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверил, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Позднее Мизулина призвала СК отменить проверку Scally Milano на пропаганду наркотиков.

В конце 2023 года рэпер признавался, что хочет продвигать правильные ценности своей музыкой. По словам Scally Milano, он удалил «всю свою старую грязь» со всех обширных музыкальных площадок.

Накануне сообщалось, что актеру фильмов «Триггер» и «Каменская» Анатолию Руденко может грозить до трех лет тюрьмы после задержания с мефедроном. Против актера могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».

Руденко задержали в центре Москвы с 0,57 грамма мефедрона вечером 17 января. Пакетик с наркотиками он спрятал в трусы и приклеил на скотч. Он находится в отделе полиции и в беседе со следователями продолжает утверждать, что пакетик с белым веществом якобы нашел на прогулке с собакой, предположил, что это яд для собак, и положил его в куртку.

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