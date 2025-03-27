Вокалисту группы «Пасош» разрешили вернуться в Россию

С музыканта Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию

Суд апелляционной инстанции изменил административное наказание в отношении вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда и разрешил музыканту вернуться в Россию. Из административного наказания исключили выдворение и таким образом сняли запрет на въезд в страну.

«Ждем завершения формальных процессов, после чего мы сможем анонсировать концерты. Это большая и сложная победа, друзья!» — написал артист в своем Telegram-канале.

В декабре 2023 года на Мартича завели уголовное дело о пропаганде наркотиков. Впоследствии районный суд города Москвы постановил выдворить его из России и закрыть музыканту въезд в страну на пять лет. Его депортировали в Сербию и назначили ему административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Апелляцию на решение суда музыкант подал еще в январе 2024 года.

Мартич — сооснователь рок-группы «Пасош», поп-группы «Озера» и группы «Прыгай киска». Какая именно песня стала основанием для заведения дела, неизвестно.

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