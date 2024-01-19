Сооснователь группы «Пасош» подал апелляцию из-за выдворения из России в Сербию

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу сооснователя группы «Пасош» Петара Мартича на решение суда о выдворении музыканта из России за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Дата заседания по жалобе станет известна позднее.

До этого Мартич заявлял, что считает решение суда неоправданно строгим и собирается обжаловать. Музыкант уточнял тогда, что с ним все хорошо, сейчас он находится в безопасности.

В декабре на основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича завели уголовное дело о пропаганде наркотиков. Впоследствии районный суд города Москвы постановил выдворить Мартича из России. Музыканта депортируют на родину в Сербию. Кроме того, ему назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Мартич — сооснователь рок-группы «Пасош», поп-группы «Озера» и группы «Прыгай киска». Какая именно песня стала основанием для заведения дела, неизвестно.

В конце октября 2023 года в пропаганде наркотиков в интернете также обвинили рэперов Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко (Кишлак).

Ранее сообщалось, что в Петербурге запретили песню Scally Milano.