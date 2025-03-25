Дачникам объяснили, как не повредить рассаду при переносе в открытый грунт

Перенос рассады в открытый грунт нужно проводить в определенные сроки, чтобы не повредить ее. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

«Рассаду мы сажаем в определенные сроки и сразу обильно поливаем. Это очень важно: помимо прочего, вода в какой-то степени защищает от холодов, поэтому политая рассада может лучше перенести заморозки, нежели сухая . <....> Плодово-ягодные можно сажать, как только почва будет готова для обработки, то есть можно физически выкопать яму, заправить ее», — сказал эксперт.

По его словам, в начале мая, после прогрева почвы, можно пересадить лук-севок и яровой чеснок, а также все виды капусты. В этот период можно также осуществлять посадку томатов, перцев, баклажанов и огурцов в парники и теплицы. В конце мая — начале июля следует высаживать томаты в открытый грунт, отметил Викулов.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в апреле дачникам стоит снять укрытия с растений и убрать с участка сухую листву. По ее словам, в середине весны стоит также провести побелку деревьев, чтобы защитить их от грибковых заболеваний и вредителей.

Ранее в Госдуме напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора на даче.