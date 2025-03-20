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Стало известно, сколько россияне тратят на подготовку к дачному сезону

RT: большинство россиян на подготовку к дачному сезону тратят до 20 тыс. рублей
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Freepik.com

В этом году россияне собираются начать подготовку к дачному сезону раньше, чем обычно – об этом сообщили 47% участников соответствующего опроса. Большинство жителей намерены потратить на эти цели до 20 тыс. рублей (42%), цитирует RT результаты исследования.

До 50 тыс. рублей готовы направить на подготовку к дачному сезону 26% опрошенных, а больше этой суммы – 25%. Каждый десятый респондент заявил, что готов потратить более 100 тыс. рублей. В среднем аналитики подсчитали, что жители РФ намерены потратить на подготовку к дачному сезону 42 тыс. рублей.

Опрошенные дачники рассказали, какие работы запланировали – так, большинство из них назвали обработку почвы и подготовку к посадкам (50%). Еще 47% планируют посадить новые растения и кустарники, а 37% — убраться и вывезти мусор.

Каждый третий намерен провести ремонт в доме и других постройках, обустроить участок.

Что касается использования дачи, то 63% россиян рассказали, что им нужны участки для огорода, еще 51% отдыхают там с семьей и друзьями, пикники и барбекю устраивают на даче 46% опрошенных. Еще 35% ходят в баню, а 31% — наблюдают за природой.

Исследование аналитиков «Авито» подготовлено на основе опроса 10 тыс. жителей России.

Ранее садовод объяснил уголовную ответственность за запрещенные растения на даче.

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