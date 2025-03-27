В Москве эвакуировали университет юстиции на Молодогвардейской улице

В столице эвакуировали здание Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) на Молодогвардейской улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным источника канала, руководство вуза рассказало о полученном по почте письме, в котором говорилось о заложенной бомбе. Администрация университета эвакуировали около 300 человек.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место в 09:29 мск. Помимо ВГУЮ, в здании есть еще одно учебное заведение, а также юридическая контора.

До этого в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы произошел крупный пожар. Горели верхние этажи одного из зданий. Также загорелся пентхаус на последнем этаже здания стоимостью более миллиарда рублей в доме №7 на Зубовской улице, спроектированный итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони.

На прошлой неделе в Москве произошел пожар в многоквартирном доме. Из публикации следует, что здание расположено на Борисовском проезде. Другие подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали.

Ранее в центре долголетия в Москве произошло задымление.