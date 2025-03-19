В центре долголетия в Москве произошло задымление

В Москве из центра долголетия эвакуированы 30 человек из-за задымления

Из центра долголетия в Москве на улице Сергия Радонежского эвакуировали 30 человек из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, в здании на улице Сергия Радонежского, 6 произошло небольшое задымление. На месте работают пожарные, которые ищут источник возгорания.

17 марта в столице Республики Хакасия, Абакане, на площади в 200 «‎квадратов» загорелся торговый центр.

15 марта в подмосковных Мытищах эвакуировали торговый центр (ТЦ) «Красный кит». По данным «Мытищи.Live», из здания вывели всех сотрудников и посетителей из-за «не учебной тревоги». На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в центре произошел пожар.

12 марта Центральный детский магазин был эвакуирован из-за возгорания в витрине.

Ранее в Подмосковье после атаки беспилотника ВСУ загорелся многоэтажный дом.