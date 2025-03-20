В Москве произошел пожар в многоквартирном доме

Пожар произошел в одной из квартир в жилом доме на юге Москвы

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге российской столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Из публикации следует, что здание расположено на Борисовском проезде.

«Загорелась квартира на 12 этаже. Огонь полностью охватил балкон, дым распространяется на верхние этажи», — говорится в материале.

Другие подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали.

В ночь на 20 марта на севере Москвы произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Здание находится на улице 8 Марта.

По данным МЧС РФ, огонь распространился в одной из квартир на пятом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Всего к тушению пожара привлекли 59 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники. Прибывшие на место специалисты спасли из горящего дома троих человек. Еще 20 жильцов смогли покинуть здание самостоятельно.

До этого на Амурской улице, расположенной на востоке российской столицы, загорелся хостел. Пламя возникло на втором этаже здания. Как писал Telegram-канал SHOT, сотрудники экстренных служб эвакуировали пять человек. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее в центре долголетия в Москве произошло задымление.