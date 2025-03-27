Суд вынес заочный приговор публицисту Стомахину

Бутырский районный суд Москвы заочно приговорил публициста Бориса Стомахина к 10 годам колонии по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Срок наказания Стомахину будет исчисляться с момента его фактического задержания на территории России.

Стомахин неоднократно подвергался судебному преследованию. В 2006 году Бутырский суд Москвы приговорил публициста к пяти годам лишения свободы за возбуждение религиозной ненависти и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он был освобожден в марте 2011 года.

В ноябре 2012 года полиция арестовала Стомахина за публикацию текстов, содержащих призывы к насильственным действиям в отношении лиц другой национальности, а также тексты террористической направленности. 22 апреля 2014 года Бутырский суд Москвы признал публициста виновным в экстремизме и приговорил его к 6,5 года заключения.

В ноябре прошлого года Стомахина объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой.