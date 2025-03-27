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На Камчатке снегоуборочная машина врезалась в вертолет санавиации

Снегоуборочная техника сломала лопасти Ми-8 в Петропавловске-Камчатском
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Дальневосточная транспортная прокуратура

В аэропорту Халактырка Камчатского края снегоуборочная машина во время уборки посадочной площадки въехала в вертолет Ми-8 Национальной службы санитарной авиации. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, у воздушного судна повреждены лопасти. Пассажиров и членов экипажа на борту не было. В инциденте никто не пострадал.

Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Этим утром в аэропорту Минеральных Вод загорелось шасси у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» во время посадки. По словам источника 112, возгорание ликвидировали пожарные расчеты. Экипаж самолета из восьми человек не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне в аэропорту Южно-Сахалинска самолет DHС-6 во время буксировки врезался в стену ангара. По данным прокуратуры, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании «Арт АВИА». На самолете нашли повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее летевший в Египет самолет совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира.

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