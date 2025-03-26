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Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП с Ан-12 в Новом Уренгое

Минздрав: пострадавший при ЧП с Ан-12 после обследования отпущен домой
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Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина

Пострадавший после выката самолета Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя осмотрен медиками и отпущен домой. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого округа.

«Пациент, которого ранее госпитализировали в медучреждение Нового Уренгоя, осмотрен медиками и отпущен для дальнейшего амбулаторного наблюдения», — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, у самолета Ан-12 RA-1137 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что воздушное судно выполняло коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой. На борту находились восемь членов экипажа.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.

Ранее в аэропорту Нью-Йорка самолет задел крылом полосу при посадке.

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