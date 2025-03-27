В Петропавловске-Камчатском скорые везут пациентов на санях

Из-за мощного снегопада в Петропавловске-Камчатском скорые вынуждены доставлять пациентов на санях. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Снежные сугробы отрезали подъезд автомобилей к части жилых домов. Поэтому медики используют сани. В частности, такая ситуация сложилась на улице Академика Курчатова.

24 марта глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил, что за сутки в городе выпало 68 мм снега, что составляет 64% от месячной нормы. Предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку, а школы и детские сады закрыты.

22 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Сибири и на Урале ожидается резкое похолодание. По его словам, в сибирских регионах столбик термометра опустится на 8–10°С, а на Урале в ночь на 25 марта похолодает до -20°C. В регионах Западной Сибири ожидается ветер с порывами до 20–25 м/с, снег и мокрый снег.

Ранее в центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина.