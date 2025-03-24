В российском городе за сутки выпало 64% от месячной нормы осадков

В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 64% от месячной нормы осадков

За сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 68 мм снега — 64% от месячной нормы. Об этом сообщил глава города Евгений Беляев в своем Telegram-канале, отметив, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

«Циклон принес рекордные осадки. Дорожники расчищают основные магистрали, но брошенные автомобили мешают технике», — заявил Беляев.

По его словам, для эвакуации мешающего транспорта привлечены дополнительные силы. Сейчас по городу курсируют пять внедорожников, обеспечивая минимальную работу общественного транспорта.

Прогнозы обещают улучшение погоды к 25 марта. До этого времени предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку, а школы и детсады закрыты.

22 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Сибири и на Урале ожидается резкое похолодание. По его словам, в сибирских регионах столбик термометра опустится на 8–10°С, а на Урале в ночь на 25 марта похолодает до -20°C. В регионах Западной Сибири ожидается ветер с порывами до 20–25 м/с, снег и мокрый снег.

Ранее синоптик рассказала, когда Москву и Подмосковье накроет весеннее тепло.