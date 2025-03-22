Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в нескольких регионах РФ

Вильфанд: на следующей неделе резко похолодает на Урале и в Сибири
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на следующей неделе в Сибири и на Урале ожидается резкое похолодание.

По его словам, в сибирских регионах столбик термометра опустится на 8 — 10°С, а на Урале в ночь на 25 марта похолодает до — 20°C. В регионах Западной Сибири ожидаются ветер с порывами до 20 — 25 м/с, снег и мокрый снег.

«Нельзя сказать, что она (температура. — «Газета.Ru») будет холодная, просто понизится на 8-10 градусов. В Красноярском крае температура будет на 7-8 градусов ниже нормы, до 27-29 мороза. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае показатель будет на 5-6 градусов ниже нормы — около 10-20 градусов мороза», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах морозы могут усилиться до — 20°C.

20 марта Вильфанд говорил, что воздух в Центральной России в начале следующей недели прогреется до +10℃.

Ранее врач Соколов рассказал, какие привычки помогут сохранить здоровье сердца весной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами