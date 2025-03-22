Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в нескольких регионах РФ

Вильфанд: на следующей неделе резко похолодает на Урале и в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на следующей неделе в Сибири и на Урале ожидается резкое похолодание.

По его словам, в сибирских регионах столбик термометра опустится на 8 — 10°С, а на Урале в ночь на 25 марта похолодает до — 20°C. В регионах Западной Сибири ожидаются ветер с порывами до 20 — 25 м/с, снег и мокрый снег.

«Нельзя сказать, что она (температура. — «Газета.Ru») будет холодная, просто понизится на 8-10 градусов. В Красноярском крае температура будет на 7-8 градусов ниже нормы, до 27-29 мороза. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае показатель будет на 5-6 градусов ниже нормы — около 10-20 градусов мороза», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах морозы могут усилиться до — 20°C.

20 марта Вильфанд говорил, что воздух в Центральной России в начале следующей недели прогреется до +10℃.

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