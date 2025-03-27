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Небольшой дождь и температура до +10°С ожидается в Москве

В Москве ожидается облачная погода и температура до +10°С
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Антон Денисов/РИА Новости

Облачная погода, небольшой дождь и температура воздуха до +10°С ожидается в Москве в четверг, 27 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«День 8...10°С Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный», — говорится в сообщении. Ветер южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу, 28 марта, температура в столице опустится до +2°С. Ожидается небольшой дождь.

В Подмосковье в четверг потеплеет до +12°С. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что погода на выходных 29 и 30 марта в Москве будет соответствовать середине апреля. Согласно ее прогнозу, температура поднимется до +15°С, что выше нормы на 4–5°С.

26 марта на Землю обрушилась магнитная буря.

Ранее жители нескольких регионов России увидели северное сияние.

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