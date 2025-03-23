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Жители нескольких регионов России показали северное сияние

Появились фото и видео северного сияния, которое видели в разных регионах России
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Telegram-канал «the_glimpses»

Жители разных регионов России этой ночью видели северное сияние. Фото в соцсетях опубликовали жители Ленинградской, Тверской, Смоленской, Свердловской областей и Пермского края.

Так, разноцветные переливы в небе сфотографировали вблизи Екатеринбурга и в Ирбите. Также северное сияние сняли в Шепелево, над озером Раздолинским в Сосново, в поселке Лебяжье в Ленинградской области, в Алтайском крае.

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что на Землю обрушилась сильная магнитная буря класса G3, из-за которой россияне и наблюдали за красочным свечением в небе. Он отметил, что магнитная буря может продлиться еще сутки.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Земле началась магнитная буря слабой интенсивности (G1 — G2). По словам синоптика, за последние несколько дней сильных вспышек на Солнце не наблюдалось, всего их было две, их уровень находился на нижней границе среднего класса М.

Ранее кардиолог Глезер назвала причины плохого самочувствия во время магнитных бурь.

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