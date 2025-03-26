На Землю обрушилась магнитная буря

Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. Об этом сообщает ТАСС.

По данным института, сейчас степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга, состоящей из пяти показателей.

При уровне G2 на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои в радионавигации, а также нарушения высокочастотной радиосвязи. Жители северных регионов смогут увидеть полярные сияния.

В ночь на 23 марта россияне смогли увидеть северное сияние. Так, разноцветные переливы в небе сфотографировали вблизи Екатеринбурга и в Ирбите. Помимо этого, природное явление сняли в Шепелево, над озером Раздолинским в Сосново, в поселке Лебяжье в Ленинградской области, в Алтайском крае. Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что на Землю обрушилась сильная магнитная буря класса G3, из-за которой россияне и наблюдали за красочным свечением в небе. Он отметил, что магнитная буря может продлиться еще сутки.

В феврале российские ученые назвали ошибочным популярное мнение, согласно которому шапочка из фольги способна защитить человека от негативного воздействия магнитных бурь. Как сказал профессор РАН Сергей Богачев, любые предметы из металла способны экранировать электромагнитные волны, но не магнитные поля. В том числе это касается фольгированных головных уборов.

Ранее врач назвала причины плохого самочувствия во время магнитных бурь.