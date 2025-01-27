Польские фермеры требуют закрыть границу с Германией

Польские фермеры вышли с пикетом на границу с Германией на фоне вспышки ящура. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Фермеры прибыли на крупнейшие пограничные переходы на польско-немецкой границе. Пикеты начались в населенных пунктах Колбасково, Свецке, Губине, Енджыховицах и Ольшине.

Поляки опасаются завоза из Германии ящура, в связи с этим протестующие требуют закрыть границу для перевозки скота.

Ящур был выявлен в середине января в племенном стаде буйволов на одной из животноводческих ферм в федеральной земле Бранденбург. Зараженных животных подвергли эвтаназии, вокруг очага заболевания установили трехкилометровую карантинную зону и десятикилометровую зону мониторинга. В последний раз заражения животных ящуром были зафиксированы в ФРГ в 1988 году.

17 января Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения этого вирусного заболевания.

Ранее в ФРГ заявили, что сельхоз отрасль страны несет убытки в размере €1 млрд из-за вспышки ящура.