Новая вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Новая вспышка вируса ящура, который может передаваться человеку от больных животных, произошла в Евросоюзе. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в округе Дьер-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве.

В Россельхознадзоре напомнили, что в январе специалисты ведомства прогнозировали возможные неблагополучные сценарии развития ситуации в странах ЕС.

«Опасения ведомства подтвердились и в очередной раз доказали своевременность принятых мер по запрету с 20 января 2025 г. сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны», — говорится в сообщении.

Германия в январе уведомила Всемирную организацию здоровья животных о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Заболевание было зарегистрировано в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд в стаде буйволов.

До этого последний случай ящура регистрировался на территории ЕС в 2011 году в Болгарии.

Ранее польские фермеры потребовали закрыть границу с Германией.