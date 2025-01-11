Россельхознадзор выдвинул свою версию причины вспышки ящура в Германии

Россельхознадзор: выявление ящура в ФРГ связано с перемещением скота по ЕС

Вспышка ящура в стаде буйволов в Германии могла стать следствием бесконтрольного перемещения животных по территории Евросоюза. Об этом заявили в Россельхознадзоре, передает «Интерфакс».

В комментарии службы говорится, что она прогнозировала текущий сценарий развития событий, о котором заявили власти Германии по поводу обнаружения вспышки ящура.

«Такое могло произойти с учетом бесконтрольного перемещения животных по территории Европейского союза», — считает надзорное ведомство.

Германия 10 января сообщила о первой за последние 37 лет вспышке ящура в земле Бранденбург. Вирус поразил стадо буйволов в окрестностях Берлина. Зараженных животных подвергли эвтаназии, вокруг очага заболевания установили трехкилометровую карантинную зону и десятикилометровую зону мониторинга.

Ящур — острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных, которое может передаваться человеку. Патология проявляется сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела. Пузырьково-язвенные высыпания также возникают на коже между пальцами и вокруг ногтей.

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