Россиян предупредили об опасных сюрпризах при запуске электросамоката после зимы

С наступлением весны многие владельцы электросамокатов возвращаются к активному использованию этого транспортного средства. Однако неправильное хранение в несезон может привести к ряду проблем, которые стоит учитывать перед началом эксплуатации, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Одной из главных ошибок является оставлять аккумулятор подключенным к самокату в течение длительного времени. Это приводит к его постепенному разряду и деградации, что сокращает срок службы батареи и может потребовать ее замены. Важно регулярно проверять уровень заряда аккумулятора и хранить его отдельно от устройства, соблюдая рекомендуемые условия температуры и влажности», — пояснил он.

Еще одна частая ошибка — хранение самоката в сыром или влажном помещении. Влага проникает в механизмы, вызывая коррозию металлических компонентов, таких как тормоза и подвеска. Особенно уязвимы к этому тормозные колодки и подшипники, которые могут начать скрипеть или вообще отказать во время движения. Перед началом весеннего сезона необходимо провести тщательную проверку всех движущихся частей на наличие признаков износа или повреждений.

Также стоит обратить внимание на шины и амортизаторы. Низкие температуры могут повредить резину, сделав ее менее гибкой и устойчивой к нагрузкам. В результате это может привести к ухудшению сцепления с поверхностью дороги и увеличению риска аварий. Необходимо убедиться, что шины имеют достаточное давление и не потеряли эластичность, а амортизаторы работают плавно и без посторонних звуков.

«Перед первым выездом после зимы рекомендуется выполнить несколько простых шагов. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и готов к работе. Проверьте состояние тормозов, проведя тестовый заезд на небольшой скорости. Обратите внимание на плавность хода и отсутствие посторонних шумов в подвеске. Если обнаруживаются какие-либо проблемы, лучше обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта. Наконец, не забудьте проверить крепления и соединения всех деталей самоката. Любое ослабленное крепление может стать источником опасности во время поездки», — резюмировал эксперт.

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