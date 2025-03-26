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Партия ЛДПР решила зарегистрировать товарный знак «Жириновский»

Роспатент: ЛДПР подала заявку на регистрацию товарного знака «Жириновский»
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Партия ЛДПР подала заявку на регистрацию товарного знака «Жириновский», на эмблеме которого написано «Жириновский навсегда» белым шрифтом на синем круге. Об этом сообщает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), пишет ТАСС.

Отмечается, что заявка была подана 21 марта 2025 года.

25 марта РБК со ссылкой на Роспатент писало, что народный артист России Александр Розенбаум подал заявки для регистрации семи товарных знаков со строчками из его песен. Бард хочет зарегистрировать как бренды строчки «Ау», «Доля казачья — служба лихая», «Налетела грусть», «Любить — так любить», «Летать — так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонек».

До этого солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков решил запатентовать фразу «18 мне уже» из своей песни. По данным SHOT, музыкант подал заявку в Роспатент от ООО «Руки вверх». На данный момент организация уже имеет 11 товарных знаков.

В октябре прошлого года Shaman подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Планировалось, что под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь, тогда как по второй — различную бытовую химию, ладан, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и другие товары.

Ранее Mia Boyka запатентовала свое лицо.

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