Певец Сергей Жуков захотел запатентовать фразу из своей песни

SHOT: Сергей Жуков захотел запатентовать фразу «18 мне уже» из своей песни

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков захотел запатентовать фразу «18 мне уже» из своей песни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что сейчас представители бизнеса пишут строчку из песни на футболках, шариках и пивных кружках. Помимо этого, многие компании используют ее для рекламы товаров для вечеринок, посвященных совершеннолетию.

По данным SHOT, музыкант подал заявку в Роспатент от ООО «Руки вверх». На данный момент организация уже имеет 11 товарных знаков. О том, планирует ли Жуков выпускать продукцию под новым брендом, неизвестно.

В октябре прошлого года Shaman подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Планировалось, что под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь, тогда как по второй — различную бытовую химию, ладан, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и другие товары.

Позже ему отказали в регистрации товарного знака.

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