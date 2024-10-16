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Shaman сможет производить алкоголь и шампуни под брендом «Я русский»

Певец Ярослав Дронов подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я русский»

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Кирилл Зыков/РИА «Новости»

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

Под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь (водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром, джин и другие алкогольные напитки), а по второй — шампуни, пену для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, гели для волос, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду, блестки для ногтей и игрушки для взрослых.

Кроме того, под брендом «Я русский» можно будет производить различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео.

Заявку, по данным Роспатента, подал индивидуальный предприниматель из Москвы Дронов Ярослав Юрьевич.

Накануне Дронов официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. Артист опубликовал свидетельство о расторжении брака. Союз был прекращен 13 октября 2024 года.

Ранее продюсер назвал российских звезд, которые находятся на грани развода.

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