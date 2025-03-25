Розенбаум зарегистрирует бренд «Гоп-стоп» товарным знаком для продажи спиртного

Певец Розенбаум подал заявки в Роспатент для защиты своих песен

Народный артист России Александр Розенбаум подал заявки для регистрации семи товарных знаков со строчками из его песен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Роспатент.

Бард хочет зарегистрировать как бренды строчки «Ау», «Доля казачья — служба лихая», «Налетела грусть», «Любить — так любить», «Летать — так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонек».

В случае регистрации знаков Розенбаум сможет использовать знаки для брендирования пива, пивных напитков, крепкого алкоголя, зажигалок, сигар, курительных трубок, бумажников, нижнего белья, оказания услуг по доставке продуктов питания, при деятельности объектов общепита, во время оказания маркетинговых услуг и т. д.

Представитель Розенбаума объяснил, что делать этого исполнитель не собирается и выпускать продукцию не будет — он регистрирует знаки исключительно для их защиты.

Известно, что Розенбаум является совладельцем компании «Главрозпиво», основным видом деятельности которой является производство пива. Кроме того, также принадлежит доля в 40% в уставном капитале ООО «Толстый фраер», которое управляет сетью пивных в Санкт-Петербурге.

Накануне солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков захотел запатентовать фразу «18 мне уже» из своей песни.

Ранее Mia Boyka запатентовала свое лицо.