В Москве суд определит меру пресечения основателю «Русагро»

Суд рассмотрит ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего генерального директора агрохолдинга Максима Басова 27 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Заседание пройдет в Мещанском суде Москвы. По информации ТАСС, МВД требует отправить под стражу Мошковича и Басова.

Незадолго до этого источник сообщил, что основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд рублей.

Мошковича задержали днем 26 марта. Силовые структуры проводят обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Помимо агробизнеса, Мошкович основал строительную компанию Level Group, работающую на московском рынке жилой и офисной недвижимости. Он также известен как основатель частной школы «Летово», открывшейся в 2018 году.

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