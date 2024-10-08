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В России призвали запретить пропаганду и оправдание коррупции

Политолог Ярошенко: нужно ввести наказание за пропаганду и оправдание коррупции

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Depositphotos

В России следует запретить пропаганду и оправдание коррупции и ввести за это суровое наказание, считает политолог Алексей Ярошенко. Вместо этого сегодня в массовой культуре коррупция преподносится как нечто обыденное, заявил он в разговоре с 360.ru.

По мнению Ярошенко, коррупция со стороны чиновников в России стала явлением больше «ментальным», и общество не относится к тому так жестко, как следовало бы.
«Коррупция в головах, как и разруха. Поэтому чем жестче общество будет относиться к коррупции как таковой, тем, соответственно, меньше коррупции будет», — убежден эксперт.

По его мнению, нужно установить четкие нормы и ввести наказание за оправдание этого явления, в том числе в массовой культуре. Он предложил обязать уполномоченные органы следить за различными произведениями, чтобы не допускать в них нормализации взяточничества и казнокрадства. По мнению Ярошенко, это злодеяние можно приравнять к терроризму, так как оно сильно бьет по интересам всей страны.

Ранее осужденный за коррупцию экс-министр Абызов попросил оправдать его.

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