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СМИ: основателю «Русагро» предъявили обвинение

Основателю «Русагро» Мошковичу официально предъявлено обвинение в мошенничестве
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по делу об особо крупном хищении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Мошковичу и Басову предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд рублей.

Собеседник агентства отметил, что круг подозреваемых по данному делу может расшириться за счет пока не установленных лиц.

Мошковича задержали днем 26 марта. Следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» проводятся в рамках дела о хищении денежных средств, его статус пока не определен. Если вину бизнесмена признают, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

В правоохранительных органах также сообщили об обысках в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения.

Вадим Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее в «Русагро» высказались о работе компании на фоне обысков.

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