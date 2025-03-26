Основателю и экс-гендиректору «Русагро» предъявлены обвинения

Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил адвокат Руслан Кожура в беседе с РИА Новости.

По данным Кожуры, Басова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Аналогичные обвинения выдвинуты в отношении Мошковича.

«Обвинения связаны с деятельностью в рамках «Русагро». Расследование продолжается, детали пока не разглашаются», — отметил адвокат.

Мошковича задержали днем 26 марта. Силовые структуры проводят обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. Является также основателем девелоперской компании Level Group и школы для одаренных детей «Летово». В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее акции «Русагро» рухнули на новостях об обысках и задержаниях.