Акции «Русагро» рухнули на новостях об обысках и задержаниях

Акции «Русагро» обвалились на 20% на фоне обысков в офисах компании

Акции российского агрохолдинга «Русагро» в ходе торгов на Мосбирже 26 марта снизились более чем на 20% после сообщений о задержании основателя компании и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе торгов на Московской бирже акции «Русагро» снижались и находились на уровне 180,1 руб. за бумагу (-20,37%). К 16:17 по московскому времени акции замедлили падение — 186,58 руб. за бумагу (-17,51%).

Мошковича задержали днем 26 марта. Следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» проводятся в рамках дела о хищении денежных средств, его статус пока не определен. Если вину бизнесмена признают, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Также источник сообщал, что силовые структуры проводят обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения.

Вадим Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее стало известно, что в офисах «Русагро» проходят обыски.