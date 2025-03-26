Жителя Забайкалья задержали с незаконно добытым золотом

ФСБ задержала в Забайкалье мужчину с незаконно добытым золотом на 5 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который незаконно добывал золото в Красночикойском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Правоохранители установили личность задержанного — им оказался 48-летний житель города Улан-Удэ. По данным ФСБ, он незаконно добывал в Красночикойском районе золото.

У него изъяли драгметалл стоимостью свыше 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«У фигуранта обнаружены и изъяты самородки природного золота стоимостью свыше 5 млн рублей, которые он намеревался сбыть в целях личного обогащения», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ).

В конце февраля в аэропорту Грозного таможенники задержали трех россиянок, которые собирались вылететь за границу и не задекларировали драгоценности. Во время проверки инспекторы выявили под одеждой у гражданок, следовавших в Стамбул, три золотые цепи общим весом 730 граммов. Экспертиза установила, что это аффинированное золото 999 пробы. В отношении жительниц Чечни возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров» УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее грабитель с пистолетом вынес из ювелирного магазина два лотка с золотом.