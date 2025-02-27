Российские таможенники пресекли контрабанду золота на 5,7 млн рублей

В аэропорту Грозного задержали трех россиянок с золотом на 5,7 млн рублей

В аэропорту Грозного таможенники задержали трех россиянок, которые собирались вылететь за границу, и не задекларировали драгоценности. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Во время проверки инспекторы выявили под одеждой у гражданок, следовавших в Стамбул, металл весом 730 граммов.

«При личном досмотре пассажирки предъявили таможенникам три цепи из крупных звеньев, выплавленные из желтого металла. Экспертиза установила, что это аффинированное золото 999 пробы», — рассказали в ФТС.

Женщины пояснили, что цепи — личные вещи. Также нарушительницы отметили, что не были знакомы с таможенными правилами. В отношении жительниц Чечни возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров» УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

До этого в Домодедово таможенники задержали прибывшую из-за границы россиянку с украшениями на 5 млн рублей.

Ранее в Москве таможенники изъяли у иностранца партию гашиша на 350 млн рублей.