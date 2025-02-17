Грабитель с пистолетом вынес из ювелирного магазина два лотка с золотом

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который с оружием ворвался в ювелирный магазин и вынес лотки с украшениями. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в торговом центре по улице Фильченкова, в ювелирный отдел ворвался мужчина, вооруженный травматическим пистолетом. Угрожая продавцам оружием, он разбил витрину, схватил два лотка с золотыми украшениями и скрылся. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей.

Подозреваемого в ограблении удалось задержать, похищенное золото он спрятал на чердаке в доме, но продать не успел. Ранее судимый грабитель водворен в СИЗО, возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое грабителей украли окорок из магазина. В торговую точку ворвались двое неизвестных и, угрожая продавцу электрошокером, ограбили магазин. Злоумышленники схватили с прилавка стейк, бекон и свиной окорок и скрылись. Грабителей удалось оперативно задержать, один из нападавших шесть раз был судим за грабежи. В отделе полиции приятели признались, что на грабеж их толкнуло чувство голода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин украл букет для возлюбленной из-за отсутствия сдачи.