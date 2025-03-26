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Правоохранители подтвердили информацию о следственных действиях с Мошковичем

Правоохранители подтвердили задержание основателя «Русагро» Мошковича
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Евгений Биятов/РИА Новости

Следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем проводятся в рамках дела о хищении денежных средств, его статус пока не определен. Эту информацию «Интерфакс» подтвердил источник в правоохранительных органах.

«В компании «Русагро» прошли обыски, изъята документация», — сообщил источник.

По делу задержали несколько человек. По словам источника, их обвиняют в хищениях денежных средств в компаниях, с которыми агрохолдинг «Русагро» находился в деловых отношениях. Следствие уже в четверг, 27 марта, может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным фигурантам дела.

Мошковича задержали днем 26 марта. Если его вину признают, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Вадим Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее стало известно, что в офисах «Русагро» проходят обыски.

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