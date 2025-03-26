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Исследование: измены в числе лидеров среди причин разводов в России

По данным ВЦИОМ, в России измены в лидерах среди причин разводов
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Shutterstock

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и онлайн-кинотеатром START, неверность входит в число лидеров среди причин разводов в России, передает проект «Сноб». Оказалось, что с такой ситуацией со стороны партнера сталкивались 42% респондентов, а 37% изменяли сами.

Выяснилось также, что по сравнению с предыдущими исследованиями, тема неверности стала встречаться чаще. В 2023 году об этом говорили 55% респондентов, а в 2025 — 74%. Уточняется, что в возрасте до 34 лет на измену чаще идут женщины, а после 35 лет — мужчины.

Что касается виртуальных измен, большинство респондентов уверены, что этому способствуют сайты знакомств. При этом женщины в четыре раза чаще мужчин считают такое общение неверностью (8% против 2%).

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что зачастую люди ошибаются, полагая, что партнер после измены не изменится и будет поступать также. Она подчеркнула, что у человека нет хрустального шара, который предсказывает действия возлюбленного наперед. По ее словам, к возвращению отношений стоит подходить с позиции следователя — доверять фактам, наблюдать, но не кидаться в омут с головой.

Ранее россиянин завел любовницу и разорил ее ради жены и детей.

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