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Россиянин завел любовницу и разорил ее ради жены и детей

Ростовчанин уговорил любовницу взять ссуду и потратил деньги на жену и детей
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oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Житель Ростовской области разорил любовницу из Ростова-на-Дону ради жены и детей, сообщает kp.ru.

Руслан и Ирина познакомились благодаря приятельнице женщины, которая работала в сфере недвижимости. 42-летняя ростовчанка ответила на ухаживания нового знакомого, и уже через месяц он переехал в ее квартиру. Мужчина сразу стал спаивать хозяйку, не забывая напоминать ей об искренности своих чувств.

«В те дни я все время была выпившая, но значения этому не придавала. Часто пила вместе с Русланом и той самой подругой», — вспоминает Ирина.

Спустя два месяца совместной жизни она заметила, что Руслан выглядит подавленным. В ответ на расспросы он заявил, что якобы стал фигурантом уголовного дела и рискует отправиться в тюрьму. Мужчина попросил у возлюбленной около миллиона рублей, чтобы нанять адвоката, а когда та призналась, что денег нет, предложил ей оформить заем под залог квартиры. Женщина согласилась не сразу, но в итоге взяла ссуду под 7% через свою приятельницу.

На следующий день Руслан отправился «решать дела с адвокатом» и пропал, а Ирина только тогда изучила бумаги и поняла, что ей нужно выплачивать по 70 тыс. в месяц, чтобы сохранить единственное жилье. Так и не сумев дозвониться до мужчины, пострадавшая обратилась в полицию, где по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого в мошенничестве нашли в Гуково, там у него жила семья — жена и двое детей. На деньги, обманом полученные от любовницы, Руслан купил мебель и бытовую технику, а часть отдал супруге.

В итоге афериста приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 392 тыс. рублей в пользу государства. Если потерпевшей не удастся взыскать с бывшего сожителя тот самый миллион, ей придется возвращать задолженность самостоятельно.

Ранее жена обвинила мужа-полицейского в коррупции, узнав о его измене.

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