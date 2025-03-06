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Психолог раскрыла, стоит ли доверять партнеру после измены

Психолог Сальникова: после измены стоит попытаться довериться партнеру
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Зачастую люди ошибаются, полагая, что партнер после измены не изменится и будет поступать также. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова. Она подчеркнула, что у человека нет хрустального шара, который предсказывает действия возлюбленного наперед.

«Брать на себя ответственность за предсказание будущего — очень небезопасно, в первую очередь для психики, потому что мы воспринимаем это как правду, опираемся на нее. А когда это оказывается на самом деле не так, то становится очень больно», — сказала специалист.

Она добавила, что к возвращению отношений стоит подходить с позиции следователя — доверять фактам, наблюдать, но не кидаться в омут с головой.

Психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова до этого рассказала, что мужчины чаще изменяют своим партнерам с коллегами и замужними женщинами, а женщины с друзьями, давними знакомыми и соседями по квартире или даче.

Ранее психолог раскрыла правду, почему мы ревнуем.

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