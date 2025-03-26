Парламент Петербурга обратится в ГД с идеей по общему реестру домашних животных

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении проект федеральной законодательной инициативы о создании в России единого реестра домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской парламент.

Уточняется, что собрание намерено обратиться к Государственной думе РФ с идеей о создании государственной автоматизированной информационной системы, которая будет аккумулировать сведения о домашних питомцах и их владельцах.

По мнению законодателей, введение общегосударственной системы обязательной регистрации домашних животных поможет решить ключевые вопросы их ответственного содержания. Согласно пояснительной записке, для реализации этой инициативы потребуется корректировка двух федеральных законов: об ответственном обращении с животными и о ветеринарии. Разработку конкретного порядка регистрации предлагается поручить российскому правительству.

Авторы инициативы подчеркивают, что единая база данных упростит процедуру поиска хозяев потерявшихся питомцев. Кроме того, реестр поможет идентифицировать владельца животного в ситуациях, когда третьи лица нанесут вред здоровью питомца.

26 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил из-за роста случаев нападений собак на людей в обязательном порядке начать чипировать домашних животных.

25 марта рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным. Кроме того, инициатива предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов. Законопроект ранее вызвал критику со стороны Совета Федерации и зоозащитников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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