В Ставрополе суд отправил под арест хозяйку собак, которые напали на девочку

В Ставрополе заключили под стражу хозяйку собак, которые напали на девочку

В Ставрополе суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, собаки которой напали на девятилетнюю девочку. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления.

Хозяйка собак пробудет под стражей до 23 апреля, говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Ставрополе на улице Чапаева днем 23 февраля. Девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница вне вольера содержала собак. В результате животные накинулись на ребенка. Мужчина, проживающий рядом, предпринял попытку отогнать собак, выстрелив в них. Но ребенка спасти не удалось.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ.

10 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае в Николаевске-на-Амуре бродячие собаки набросились на десятилетнюю девочку, которая шла в школу. По данным Telegram-канала Amur Mash, ребенка отбили у псов прохожие. Девочка госпитализирована, псы разодрали ей руки и голову, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в России предложили создать единый реестр домашних животных.