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В Татарстане разрешат охоту на медведей

РБК: в Татарстане осенью разрешат охотиться на медведей
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mos.ru

В Татарстане в апреле начнется учет бурых медведей, а после этого будет произведен сбор заявок на охоту на дикое животное. Об этом пишет РБК.

Заместитель председателя Госкомитета Татарстана по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов заявил, что в республике на данный момент насчитывается около 70 особей и их число растет. Предполагается, что учет бурых медведей в Татарстане будет проходить с апреля по август.

«Исходя из численности и нормативов, мы будем определять лимиты и квоты на добычу в определенном сезоне», — сказал чиновник.

Весной прошлого года бурого медведя исключили из Красной книги Татарстана в связи с увеличением его популяции.

Французский охотник ранее предстал перед судом за то, что подстрелил медведицу, напавшую на него в Пиренеях. 81-летний французский охотник Андре Ривз оказался в центре судебного разбирательства после того, как подстрелил бурую медведицу по кличке Карамель, которая напала на него во время охоты в Пиренеях. Инцидент произошел, когда мужчина охотился на кабана. Животное набросилось на пенсионера, схватило его за ноги и протащило несколько метров. Охотнику удалось выстрелить несколько раз в Карамель, но сам он получил серьезные травмы, включая переломы обеих ног и повреждение артерии. Поскольку бурый медведь является охраняемым видом в Пиренеях — горном хребте на границе Франции и Испании, — Ривзу было предъявлено обвинение.

Ранее на Кубани охотившийся на медведя мужчина случайно выстрелил из ружья в знакомого.

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