На Кубани охотившийся на медведя мужчина случайно выстрелил из ружья в знакомого

Мужчина по неосторожности выстрелил в знакомого во время охоты на Кубани

В Краснодарском крае мужчина случайно ранил из ружья своего знакомого во время охоты на медведя, сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Недавно приятели решили поохотиться на медведя и выехали компанией в Мостовский район. Несчастный случай произошел в разгар охоты близ поселка Узлового, когда охотники выслеживали зверя. Один из них, 40-летний житель Лабинска, заметил животное и немедленно нажал на курок.

Пуля попала в другого участника охоты. В отношении стрелка возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, он выстрелил, не убедившись в безопасности своих действий. Подозреваемому грозит арест на срок до шести месяцев.

Ранее браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал.