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Французский охотник предстал перед судом за то, что подстрелил медведицу

Daily Mail: во Франции судят охотника, подстрелившего напавшую на него медведицу
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Shutterstock

Французский охотник предстал перед судом за то, что подстрелил медведицу, напавшую на него в Пиренеях, пишет Daily Mail.

81-летний французский охотник Андре Ривз оказался в центре судебного разбирательства после того, как подстрелил бурую медведицу по кличке Карамель, которая напала на него во время охоты в Пиренеях. Инцидент произошел, когда мужчина охотился на кабана. Животное набросилось на пенсионера, схватило его за ноги и протащило несколько метров.

Охотнику удалось выстрелить несколько раз в Карамель, но сам он получил серьезные травмы, включая переломы обеих ног и повреждение артерии. Поскольку бурый медведь является охраняемым видом в Пиренеях — горном хребте на границе Франции и Испании, — Ривзу было предъявлено обвинение.

«Она схватила меня за левое бедро, я запаниковал и выстрелил. Она отступила, обошла меня и укусила за правую икру. Я упал, она терзала мою ногу. Я перезарядил винтовку и выстрелил», — рассказал мужчина на суде.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Охотники провели демонстрации в поддержку Ривза, утверждая, что он действовал в целях самообороны.

Ожидается, что суд вынесет решение по этому делу в ближайшие недели.

Ранее супруги в США отбились от ворвавшегося в их дом медведя.

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