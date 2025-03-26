В Крыму арестовали водителя после ДТП со смертельным исходом

Суд арестовал водителя после ДТП в Крыму, в котором погибли шесть человек

Суд арестовал сроком на два месяца водителя автобуса, который допустил столкновение с грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя, из-за чего погибли шесть пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Крыма.

«Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сказано в сообщении.

Авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины на трассе Симферополь — Евпатория произошла утром 24 марта около 7:30 мск. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек. По данным министерства здравоохранения региона, в том числе пострадали восемь детей. Водитель автобуса остался жив. Полиция установила, что в момент ДТП он был трезв.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.