Мишустин назвал поддержку участников СВО абсолютным приоритетом

Мишустин: Путин постоянно в контакте с кабмином по поддержке бойцов СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин остается в постоянном контакте с правительством по вопросам поддержки участников специальной военной операции, это абсолютный приоритет. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы, передает ТАСС.

«Это [поддержка бойцов СВО] приоритет абсолютный», — сказал председатель правительства.

До этого Мишустин заявлял, что военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, их должны предоставлять быстро.

10 марта этого года Путин поручил Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.